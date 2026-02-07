La Juventus aveva quasi chiuso l’affare Norton Cuffy a gennaio, ma poi non si è concretizzato. Ora i bianconeri restano alla finestra, pronti a riprendere i contatti in estate. Nel frattempo, il Genoa ha alzato il muro a gennaio per proteggere la salvezza, mentre la Juve guarda avanti.

Norton Cuffy Juve, il Genoa a gennaio ha alzato il muro visto l’obiettivo della salvezza. In estate l’addio è certo e i bianconeri restano in corsa. Il mercato invernale si è concluso con diversi colpi di scena, ma uno dei nomi che ha infiammato le ultime ore della sessione è stato senza dubbio quello di Brooke Norton-Cuffy. Il giovane talento del Genoa è stato al centro di un vero e proprio intrigo internazionale che ha coinvolto le principali potenze della Serie A. Il primo club a muoversi con decisione è stato il Napoli, spinto dalla necessità di coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Norton Cuffy Juve, a gennaio questa big era ad un passo dal chiudere. I bianconeri restano alla finestra e per l’estate…

La Juventus mantiene il suo interesse per Norton-Cuffy, attualmente in forza al Genoa.

Norton-Cuffy, il Genoa fa muro: in estate duello Juve-InterIl nome di Brooke Norton-Cuffy continua a scaldare il mercato italiano. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Genoa avrebbe respinto in inverno un’offerta superiore ai 15 milioni di ... tuttojuve.com

La corsa di Norton-Cuffy per lo sprint salvezza, ma resta nel mirino delle bigTante voci di mercato attorno al suo nome, ma il presente di Brooke Norton-Cuffy resta ancora legato al Genoa. Coem riportato da Il Secolo XIX, l’esterno inglese, tra i giocatori ... tuttojuve.com

