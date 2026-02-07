Norton Cuffy Juve a gennaio questa big era ad un passo dal chiudere I bianconeri restano alla finestra e per l’estate…

La Juventus aveva quasi chiuso l’affare Norton Cuffy a gennaio, ma poi non si è concretizzato. Ora i bianconeri restano alla finestra, pronti a riprendere i contatti in estate. Nel frattempo, il Genoa ha alzato il muro a gennaio per proteggere la salvezza, mentre la Juve guarda avanti.

Norton Cuffy Juve, il Genoa a gennaio ha alzato il muro visto l’obiettivo della salvezza. In estate l’addio è certo e i bianconeri restano in corsa. Il mercato invernale si è concluso con diversi colpi di scena, ma uno dei nomi che ha infiammato le ultime ore della sessione è stato senza dubbio quello di Brooke Norton-Cuffy. Il giovane talento del Genoa è stato al centro di un vero e proprio intrigo internazionale che ha coinvolto le principali potenze della Serie A. Il primo club a muoversi con decisione è stato il Napoli, spinto dalla necessità di coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

