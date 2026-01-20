Guido Rodriguez Juve clamoroso | niente bianconeri per l’argentino È ad un passo dal trasferimento in questa squadra Ultimissime novità
Guido Rodriguez non vestirà la maglia della Juventus. L’argentino, infatti, è molto vicino a trasferirsi in un’altra squadra, escludendo così un suo possibile approdo in bianconero. Ecco le ultime novità sulla sua situazione contrattuale e le indicazioni più recenti riguardo al suo futuro.
Clamoroso Guido Rodriguez Juve, il centrocampista argentino non arriverà in bianconero: è ad un passo dal trasferimento in questo club. La Juventus deve registrare una dolorosa battuta d’arresto nelle proprie strategie di rafforzamento, vedendo svanire definitivamente la possibilità di tesserare uno dei profili cerchiati in rosso sulla lista della dirigenza. Il mercato di riparazione riserva una brutta sorpresa ai colori bianconeri: Guido Rodríguez non approderà a Torino per la seconda parte di stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, intesa totale sull’ingaggio per un grande obiettivo: le cifre definitive dell’accordo La doccia fredda arriva dalle indiscrezioni rilanciate in esclusiva da Matteo Moretto sul proprio profilo X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri steccano la prima partita del 2026, novità su Guido RodriguezAggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie della Juventus: la squadra ha affrontato la prima partita del 2026, con risultati che hanno suscitato alcune riflessioni.
Guido Rodriguez alla Juve: la risposta dell’argentino al trasferimento in bianconero! Ha reagito così all’approdo da Spalletti, la rivelazioneGuido Rodriguez ha commentato il suo trasferimento alla Juventus, dopo la recente conferma dell’approdo in bianconero.
Romano: Se la Juventus volesse chiudere Guido Rodriguez potrebbe farlo in 5 minuti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Guido Rodriguez che sembra essere uno dei giocatori valutati dalla Juventus per rinforzare il centrocampo: Sul centrocampo ... tuttojuve.com
Juve, a centrocampo resiste Guido Rodriguez: l'argentino è un'occasione - Resiste la candidatura di Guido Rodriguez, regista classe 1994 del West Ham e della nazionale argentina, come rinforzo a centrocampo per la Juventus nella sessione invernale di calciomercato. tuttojuve.com
Per Carlo #Nesti, la #Juventus di Spalletti brilla col 4-2-3-1 e il recupero palla alto. #Miretti rinasce trequartista, ma il mercato resta aperto: servono un vice-Locatelli/Thuram (piace Guido Rodriguez) e un vice-Vlahovic (obiettivo Mateta) per completare la rosa. x.com
