Non una partita fantastica ma è un punto

Oscar Hiljemark debutta come allenatore in Serie A con un pareggio senza emozioni contro il Verona. La sua prima partita sulla panchina del club si conclude 0-0, lasciando tutti con l’amaro in bocca. Il tecnico svedese si è presentato ai microfoni di DAZN, spiegando che nel primo tempo i suoi hanno faticato a mantenere il possesso, puntando troppo spesso su un gioco lungo. Non una partita spettacolare, ma un punto che potrebbe servire per lavorare sui dettagli.

La prima da allenatore in Serie A di Oscar Hiljemark si è conclusa a reti inviolate. Il tecnico svedese ha parlato ai microfoni di DAZN dalla pancia dello stadio "Bentegodi" al termine della partita commentando quanto accaduto: "Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema con la palla, troppe volte abbiamo cercato di andare lunghi". L’allenatore ha voluto elencare gli aspetti positivi: "In difesa siamo andati bene. Nel secondo tempo siamo andati meglio. Abbiamo avuto almeno due, tre palle gol. Per quanto mi riguarda i ragazzi hanno fatto una grande gara. Il Verona ha colpito il palo e basta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

