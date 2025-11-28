Bologna Salisburgo Italiano nel post partita | Abbiamo fatto una grande partita ma sul 3-1 i ragazzi…

Bologna Salisburgo, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Europa League Nel post gara della sfida europea, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Le sue parole: PAROLE – «I ragazzi sul 3-1 hanno abbassato l’attenzione e abbiamo subito tre conclusione pericolose. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna Salisburgo, Italiano nel post partita: «Abbiamo fatto una grande partita ma sul 3-1 i ragazzi…»

Leggi anche questi approfondimenti

Bologna da stropicciarsi gli occhi: poker al Salisburgo - facebook.com Vai su Facebook

4-1 al Salisburgo, il Bologna scala la classifica europea: Bernardeschi e Miranda tra i protagonisti Vai su X

Bologna-Salisburgo 4-1, gol e highlights. Show dei rossoblù, poker al Dall'Ara - Il Bologna è la squadra che sfrutta di più le corsie laterali in questa Europa League, in virtù di 83 cross su azione effettuati, record della competizione, mentre il Salisburgo è tra le squadre che ... Come scrive sport.sky.it

Bologna, che spettacolo! Poker al Salisburgo e Italiano si rilancia in Europa League - Nel primo tempo Odgaard porta i rossoblù in vantaggio, ma Vertessen pareggia. Lo riporta gazzetta.it

Il Bologna vola, 4-1 al Salisburgo in Europa League: spettacolo al Dall’Ara - Un diluvio di gol: da Odgaard a Orso, passando per Dallinga e Bernardeschi, a timbrare il primo successo casalingo nel torneo, che pesa e non poco in vista del rush finale, con annessa corsa ai playof ... Scrive ilrestodelcarlino.it