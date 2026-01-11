Partita punto a punto a Latina il quarto periodo è decisivo e i padroni di casa mettono ko l’OraSì

Nella 21ª giornata di Serie B Nazionale, l’OraSì Basket Ravenna affronta la Benacquista Assicurazioni Latina. Dopo una partita equilibrata e combattuta, i padroni di casa riescono a imporre il loro ritmo nel quarto periodo, chiudendo la gara con il risultato di 83-73. La sfida si è rivelata lunga e fisica, con gli ospiti che hanno provato a reagire fino all’ultimo, ma sono stati superati nel finale.

Nella 21ª giornata del campionato di Serie B Nazionale l'OraSì Basket Ravenna esce sconfitta dal parquet della Benacquista Assicurazioni Latina con il punteggio di 83-73 al termine di una gara lunga, fisica e rimasta in equilibrio per oltre tre quarti. Una prova complessivamente solida per.

