Partita punto a punto a Latina il quarto periodo è decisivo e i padroni di casa mettono ko l’OraSì

Da ravennatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 21ª giornata di Serie B Nazionale, l’OraSì Basket Ravenna affronta la Benacquista Assicurazioni Latina. Dopo una partita equilibrata e combattuta, i padroni di casa riescono a imporre il loro ritmo nel quarto periodo, chiudendo la gara con il risultato di 83-73. La sfida si è rivelata lunga e fisica, con gli ospiti che hanno provato a reagire fino all’ultimo, ma sono stati superati nel finale.

Nella 21ª giornata del campionato di Serie B Nazionale l’OraSì Basket Ravenna esce sconfitta dal parquet della Benacquista Assicurazioni Latina con il punteggio di 83-73 al termine di una gara lunga, fisica e rimasta in equilibrio per oltre tre quarti. Una prova complessivamente solida per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli Basket ko a Tortona: i padroni di casa piazzano il parziale decisivo nel terzo quarto

Leggi anche: Ravenna cede in casa a San Severo. Crisi OraSì: è il quarto ko di fila

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

U23, domenica con il Latina; A3 maschile Il Viridex Sabaudia torna da Terni (1-3) con un successo pieno. Panciocco: «Partita difficile ma abbiamo centrato un successo importante; Latina Calcio 1932. Mister Volpe nel post-gara contro l'Atalanta U23: E' una vittoria che vale tanto, iniziare l'anno così ci da fiducia; Luiss Basket alla ricerca di una bella partenza di 2026 nel match contro Latina.

partita punto punto latinaBasket: OraSi, partita punto a punto a Latina, il quarto periodo è decisivo e i padroni di casa vincono 83-73 - Nella 21ª giornata del campionato di Serie B Nazionale l’OraSì Basket Ravenna esce sconfitta dal parquet della Benacquista Assicurazioni Latina con il punteggio di 83- ravennawebtv.it

Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere" - Dopo il pareggio ottenuto contro la Salernitana, il tecnico del Latina Alessandro Bruno ha analizzato così la prestazione dei suoi ... tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.