Le storie di alcune grandi atlete si intrecciano tra sacrifici e successi. Da Francesca Lollobrigida a Josefa Idem, passando per Valentina Vezzali, tutte hanno affrontato le sfide della maternità senza rinunciare alla carriera. Le loro vittorie dimostrano che si può essere madri e campionesse allo stesso tempo.

Che vuoi che sia dopo le notti senza chiudere occhio, o le docce centellinate che non c'è tempo, le prime parole che non dimentichi più. L'ultima, grandissima, impresa, è di Francesca Lollobrigida. Mamma, atleta e d'oro. Tommaso è nato a maggio del 2023, lei dopo 4 mesi era già in pista e prima di Milano Cortina si era già presa due medaglie mondiali. E ora il titolo olimpico dei sogni, davanti a Tommi. Le mamme con una marcia in più nello sport sono sempre di più. In principio fu Josefa Idem. Alla vigilia della settima Olimpiade, a Pechino, dichiarava: "Sono migliorata nell'equilibrio della gestione familiare (il figlio maggiore Janek è nato nel 1995, Jonas), non ho più le tensioni che ho avuto quando Janek era più piccolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo la Lollo: dalla Vezzali alla Idem, quando la maternità diventa d'oro

