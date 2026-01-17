Miriam Leone ospite a Verissimo dalla carriera alla maternità | la paura in gravidanza

Oggi Miriam Leone sarà ospite a Verissimo insieme al regista Gabriele Muccino, per presentare il film 'Le cose non dette', in uscita il 29 gennaio. Durante l’intervista, l’attrice parlerà della sua carriera e della sua esperienza di maternità, affrontando anche le paure legate alla gravidanza. Un’occasione per conoscere meglio il percorso personale e professionale di Miriam Leone.

(Adnkronos) –Miriam Leone sarà ospite oggi a Verissimo insieme al regista Gabriele Muccino per presentare il film 'Le cose non dette', dal 29 gennaio al cinema. Recentemente l'attrice è stata ospite di Silvia Toffanin dove ha parlato della maternità. Miriam Leone è diventata mamma del piccolo Orlando il 29 dicembre 2023 dal marito Paolo Carullo. L'attrice catanese aveva scoperto di essere in dolce attesa mentre era impegnata sul set di Miss Fallaci: "Avevo paura, perché per tante scene dovevo fumare un sacco di sigarette quindi cercavo di dare suggerimenti diversi al regista, perché ancora non potevo dire che ero incinta", aveva raccontato ospite a Verissimo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

