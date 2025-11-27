Il primo figlio | quando la maternità diventa film horror italiano

La paura della maternità, quel timore angosciante di inadeguatezza mai abbastanza indagato, diventa horror. È la molla perfetta per un film dell’orrore tutto italiano, Il primo figlio, diretto da una giovane donna, Mara Fondacaro, trentunenne al suo esordio alla regia. Fondacaro, che è anche autrice del soggetto e sceneggiatrice, ha iniziato la sua esplorazione partendo da una domanda: cosa succede in una donna se alla paura di una seconda maternità si aggiunge il senso di colpa per la perdita del primo figlio? Sceglie di declinare la sua narrazione attraverso l’horror, genere oggi così poco abbracciato in Italia, nonostante illustri predecessori come Dario Argento e Mario Bava. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il primo figlio: quando la maternità diventa film horror (italiano)

