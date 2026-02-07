Non smette di indagare il materno l’attrice del film di Nicolangelo Gelormini dove ha messo molto di sé e della sua storia Perché la vita mi è passata sopra come uno schiacciasassi ma è stato lui ad avere la peggio

Jasmine Trinca torna a parlare del suo passato e del suo lavoro, questa volta concentrandosi sul suo ruolo nel film di Nicolangelo Gelormini. L’attrice racconta di aver messo molto di sé nella scena, rivivendo momenti difficili della sua vita, che ha descritto come uno schiacciasassi che le è passato sopra. Nonostante le sfide, Trinca ammette che è stato lui a uscirne con il peggio. Quando si riferisce al cinema, lo definisce «il diavolo», non per possederla, ma perché, iniziando a 19 anni, ha

Q uando Jasmine Trinca parla del suo lavoro, si riferisce «al diavolo del cinema». Non perché ne sia posseduta, ma perché, avendo cominciato a farlo a 19 anni, probabilmente ha capito la soddisfazione che può dare avventurarsi anche dall'altra parte dello specchio. Valeria Golino e Saul Nanni nel film "La Gioia": quando l'amore diventa un bisogno pericoloso X Leggi anche › Tecla Insolia: «Ho una personale arte della gioia» Del film di Nicolangelo Gelormini La gioia (al cinema dal 12 febbraio), per esempio, ci dice: «Non riesco a non avere per l'umanità, anche quando è come quella raccontata dal film, una forma di compassione.

