Taylor Swift si sente molto fortunata ad avere la guida di Stevie Nicks | Mi ha aperto la strada
Durante un’intervista al The Late Show con Stephen Colbert, Taylor Swift ha condiviso quanto si senta fortunata ad avere Stevie Nicks come guida, riconoscendo il suo ruolo nel plasmare la sua carriera. La cantante ha anche discusso di vari aspetti della sua vita, tra cui il fidanzamento con Travis Kelce e la docuserie Disney+
Durante la sua recente apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, Taylor Swift ha parlato di moltissime, dal suo fidanzamento con Travis Kelce alla docuserie Disney+ The End of an Era. Nel corso dell’intervista, le è anche stato chiesto a chi si rivolga per avere consigli e se ci sia un artista in cui sente di poter identificarsi, dato il livello di celebrità che ha ormai raggiunto. Il ringraziamento di Taylor Swift a Stevie Nicks. «Cerco davvero di non pensare “Oh, mio??dio, non c’è nessuno che possa capire quello che sto passando!”. Capisci cosa intendo? Nessuno vuole sentirselo dire. Io non voglio sentirlo», ha risposto a Colbert. Metropolitanmagazine.it
Taylor Swift si sente «molto fortunata» ad avere la guida di Stevie Nicks: «Mi ha aperto la strada» - Durante la sua recente apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, Taylor Swift ha parlato di moltissime, dal suo fidanzamento con Travis Kelce alla docuserie Disney+ The End of an Era. msn.com
Ed Sheeran e Taylor Swift: l’amicizia è davvero in crisi? - Il cantante risponde ai rumors e racconta di un incontro dopo il fidanzamento della popstar. rumors.it
Per Natale Taylor Swift regala 197 milioni di dollari al suo staff x.com
La troupe di Taylor Swift è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che la cantante aveva distribuito 197 milioni di dollari in bonus per il lavoro svolto durante l'Eras Tour, che complessivamente ha incassato la cifra record di due miliardi di dollari. Tra coloro c - facebook.com facebook
Taylor swift concert!!! What’s your favorite song from Taylor Swift?#ninjakidstv #taylorswift