Durante un’intervista al The Late Show con Stephen Colbert, Taylor Swift ha condiviso quanto si senta fortunata ad avere Stevie Nicks come guida, riconoscendo il suo ruolo nel plasmare la sua carriera. La cantante ha anche discusso di vari aspetti della sua vita, tra cui il fidanzamento con Travis Kelce e la docuserie Disney+

Durante la sua recente apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, Taylor Swift ha parlato di moltissime, dal suo fidanzamento con Travis Kelce alla docuserie Disney+ The End of an Era. Nel corso dell’intervista, le è anche stato chiesto a chi si rivolga per avere consigli e se ci sia un artista in cui sente di poter identificarsi, dato il livello di celebrità che ha ormai raggiunto. Il ringraziamento di Taylor Swift a Stevie Nicks. «Cerco davvero di non pensare “Oh, mio??dio, non c’è nessuno che possa capire quello che sto passando!”. Capisci cosa intendo? Nessuno vuole sentirselo dire. Io non voglio sentirlo», ha risposto a Colbert. Metropolitanmagazine.it

Taylor Swift si sente «molto fortunata» ad avere la guida di Stevie Nicks: «Mi ha aperto la strada» - Durante la sua recente apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, Taylor Swift ha parlato di moltissime, dal suo fidanzamento con Travis Kelce alla docuserie Disney+ The End of an Era. msn.com