Cagliari Maiello svela | Zola? E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita Mi ha accolto in casa sua mi ha perdonato Io avevo già deciso di non rapirlo
Cagliari: Maiello si confessa a La Gazzetta dello Sport: il racconto a 360° e le clamorose rivelazioni sul presunto rapimento di Zola Il mondo del calcio è stato scosso da una vicenda clamorosa: il presunto rapimento di Gianfranco Zola. A riportare alla luce questa storia è Fabrizio Maiello, noto come il “Maradona delle Carceri”, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Oristano. Si è conclusa con successo un’operazione condotta congiuntamente dai Carabinieri delle Compagnie di Ghilarza, Mogoro e Oristano, con l’essenziale supporto operativo della Compagnia di Cagliari. Dopo un meticoloso servizio di pedinamento dur - facebook.com Vai su Facebook
Maiello: «Zola rappresentava il mio sogno nel pallone! Non volevo rapirlo. Ho pianto per il suo perdono» - Fabrizio Maiello, soprannominato il “Maradona delle Carceri”, si è raccontato a 360° ai taccuini de La Rosea! cagliarinews24.com scrive