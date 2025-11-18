Cagliari Maiello svela | Zola? E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita Mi ha accolto in casa sua mi ha perdonato Io avevo già deciso di non rapirlo

Cagliari: Maiello si confessa a La Gazzetta dello Sport: il racconto a 360° e le clamorose rivelazioni sul presunto rapimento di Zola Il mondo del calcio è stato scosso da una vicenda clamorosa: il presunto rapimento di Gianfranco Zola. A riportare alla luce questa storia è Fabrizio Maiello, noto come il "Maradona delle Carceri", che .

© Calcionews24.com - Cagliari, Maiello svela: «Zola? E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita. Mi ha accolto in casa sua, mi ha perdonato. Io avevo già deciso di non rapirlo»

cagliari maiello svela zolaMaiello: «Zola rappresentava il mio sogno nel pallone! Non volevo rapirlo. Ho pianto per il suo perdono» - Fabrizio Maiello, soprannominato il “Maradona delle Carceri”, si è raccontato a 360° ai taccuini de La Rosea! cagliarinews24.com scrive

