Non rispondeva da giorni | trovato morto in casa

Venerdì sera un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto nella sua casa di via Tolemaide, a Genova. La Croce Bianca e i Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo che nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui da giorni. Sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte.

Venerdì sera l'ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è stata inviata, insieme ai Vigili del Fuoco, in un appartamento di via Tolemaide. Parenti e vicini di un 74enne non avevano sue notizie da tre giorni e, comprensibilmente preoccupati, hanno contattato il 112.

