I parenti non lo sentivano da alcuni giorni uomo trovato morto in casa
I parenti non avevano sue notizie da alcuni giorni e hanno lanciato l'allarme: i soccorritori, una volta entrati in casa, lo hanno trovato morto. Si tratta di un uomo di 62 anni, residente in un'abitazione di via Caduti per Servizio.L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Trovato morto in casa a Sorbano del Vescovo: i conoscenti non lo sentivano da giorni - Escluse le cause traumatiche, il 65enne è stato probabilmente colto da malore. Lo riporta luccaindiretta.it