Dramma nel Cilento 57enne non rispondeva più al telefono | trovato morto in casa
Dramma nel piccolo comune di Stio, nel Cilento, dove un uomo di 57 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A telefonare ai carabinieri e al 118 è stato un conoscente che non riusciva ad avere più sue notizie. I soccorsiE così una volta giunti sul posto, i sanitari non hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SET TV. . Dramma sulla Cilentana, incidente tra Pattano e Vallo - facebook.com Vai su Facebook