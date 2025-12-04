Dramma nel Cilento 57enne non rispondeva più al telefono | trovato morto in casa

Salernotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma nel piccolo comune di Stio, nel Cilento, dove un uomo di 57 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A telefonare ai carabinieri e al 118 è stato un conoscente che non riusciva ad avere più sue notizie. I soccorsiE così una volta giunti sul posto, i sanitari non hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

dramma nel cilento 57enne non rispondeva pi249 al telefono trovato morto in casa

© Salernotoday.it - Dramma nel Cilento, 57enne non rispondeva più al telefono: trovato morto in casa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Dramma Cilento 57enne Rispondeva