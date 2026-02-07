La frazione senza medico di base resta senza soluzione. La Asl aveva proposto di trasformare il Centro di vita associata in un ambulatorio, ma il Comune ha stoppato tutto. Ora i residenti devono aspettare ancora, mentre il centro rimane vuoto, senza medici e senza servizi.

Cva trasformato in ambulatorio: Il Comune dice “no“, bocciando la proposta della Asl di destinare il Centro di vita associata della frazione, rimasta senza medico di base, a centro medico. La decisione in un incontro a cui hanno partecipato, oltre agli amministratori, membri del Consiglio di quartiere di Pierantonio, della Pro Loco (gestore del Cva), del Comitato Rinascita 9 marzo. In una nota il Comune rimarca che "il Cva è vissuto come uno spazio pubblico fondamentale, destinato alla vita sociale, culturale e comunitaria a pieno utilizzo delle associazioni del territorio, soprattutto dopo gli eventi sismici del 2023 che hanno sottratto tutti gli spazi associativi e ricreativi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non mancano gli spazi. Servono solo i medici"

Approfondimenti su Cva ambulatorio

In Puglia, il sistema sanitario regionale sta vivendo una crisi di personale, con una significativa carenza di medici e infermieri.

A causa della carenza di medici negli ospedali dell'Agrigentino, l'Asp ha deciso di prorogare gli incarichi dei sanitari in pensione, anche senza iscrizione all’albo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sanità trentina: servono visione e personale, non solo muri nuovi

Ultime notizie su Cva ambulatorio

Argomenti discussi: Il cricket italiano si fa strada. Ma la mancanza di campi sportivi è l’ennesima occasione persa; Colonie penali, tra isolamento e possibilità: il futuro di un modello dimenticato; Corona Cero pensa al relax degli atleti olimpici con Time Cero; Paola D'Agostino: Torino non ha gli spazi per portare le grandi mostre, per questo è necessaria la collaborazione tra i musei.

Difendere gli spazi sociali per difendere la democraziaL'osservatorio internazionale Civicus Monitor ha classificato lo spazio civico italiano come ostruito. In uno scenario in cui le disuguaglianze crescono, c'è una spinta alla partecipazione che ha bi ... vita.it

Gli spazi di aggregazione giovanile sono più necessari dei webinarC’è una domanda che attraversa da tempo il lavoro educativo e pedagogico: dove crescono oggi i ragazzi e le ragazze, oltre la scuola e la famiglia? È una domanda che non riguarda soltanto i luoghi ... huffingtonpost.it

La sicurezza non si fa con gli slogan. E su questo il governo Meloni ha fallito. Ha detto bene l'europarlamentare Ricci, intervenendo ieri a RaiNews24: pene più dure e nuovi reati servono a poco se poi mancano forze dell’ordine sul territorio e certezza della facebook

Marco, parla anche tu della nostra situazione e della lettera che abbiamo scritto con @fede_marconi. La Lazio è soprattutto dei tifosi, come qualsiasi altra squadra di calcio. Servono i risultati, e serve il rispetto. Da noi mancano entrambi x.com