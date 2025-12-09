Ospedali in Puglia senza medici ma gli Oss non mancano | +284% in 4 anni è record
In Puglia, il sistema sanitario regionale sta vivendo una crisi di personale, con una significativa carenza di medici e infermieri. Tuttavia, tra le figure professionali, gli Operatori Socio-Sanitari (Oss) registrano un incremento record del +284% in quattro anni, evidenziando un fenomeno in controtendenza rispetto alle difficoltà generali del settore.
In un sistema sanitario regionale in costante affanno a causa della mancanza cronica di personale, in particolare medici e infermieri, c?è un dato che salta subito agli occhi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
