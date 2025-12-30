Mancano i medici ma serve garantire i livelli di assistenza | prorogati gli incarichi a tutti i sanitari in pensione

A causa della carenza di medici negli ospedali dell'Agrigentino, l'Asp ha deciso di prorogare gli incarichi dei sanitari in pensione, anche senza iscrizione all’albo. Questa misura mira a garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e a mantenere un servizio sanitario stabile nonostante le difficoltà di organico. La decisione evidenzia l’importanza di continuare a sostenere la rete sanitaria locale in un momento di criticità.

I medici continuano a mancare negli ospedali dell'Agrigentino. Ed è per tamponare questa carenza, ma anche per cercare di garantire i "Lea", che l'Asp ha prorogato gli incarichi dei dirigenti medici collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del.

