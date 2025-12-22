Due giorni di assenza al mese per le studentesse le scuole di Potenza approvano il congedo didattico mestruale | Una misura di civiltà
Due istituti scolastici di Potenza, il liceo classico Quinto Orazio Flacco e l’istituto Da Vinci-Nitti, hanno adottato il congedo didattico mestruale. L’iniziativa nasce da una proposta avanzata dalla Consulta provinciale degli studenti nel febbraio 2025 ed è stata approvata grazie all’impegno dei rappresentanti degli studenti nei consigli d’istituto, dopo la definizione di un accordo operativo con i comitati studenteschi delle scuole superiori del capoluogo lucano. Nei mesi precedenti, la misura era già stata sperimentata in autonomia dal liceo musicale Walter Gropius, con l’obiettivo di tutelare il benessere delle proprie studentesse. 🔗 Leggi su Open.online
