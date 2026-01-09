Francesca Lollobrigida non svolta agli Europei | tempo alto nei 3000 metri Oro Wiklund

Francesca Lollobrigida non ha raggiunto il suo obiettivo agli Europei di speed skating, chiudendo la prova dei 3000 metri con un tempo elevato. La gara si è conclusa con la vittoria di Wiklund, mentre Lollobrigida, che sperava di ottenere il settimo podio in carriera, non è riuscita a conquistare il risultato desiderato.

Niente da fare per Francesca Lollobrigida, che sognava di conquistare il suo settimo podio in carriera negli Europei su singole distanze dello speed skating. All' Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) la rassegna continentale ha preso il via e l'azzurra era tra le osservate speciali dei 3000 metri, distanza nella quale si ricorda la magica medaglia d'argento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ha provato la pattinatrice romana a tenere un'andatura alta fin dalle prime battute, ma il calo da metà della prova si è fatto sentire, al punto che Francesca ha rischiato anche la caduta per uno sbilanciamento sul ghiaccio.

