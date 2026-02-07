Non è stata Mediaset a far sospendere l'account Instagram dell'avvocato di Fabrizio Corona

Dopo la sospensione dell'account Instagram dell’avvocato Ivano Chiesa, Mediaset chiarisce di non essere coinvolta. L’azienda precisa che non ha nulla a che fare con la sospensione e smentisce ogni coinvolgimento in questa vicenda. La decisione di bloccare il profilo, quindi, non sarebbe stata presa da Mediaset.

Dopo la sospensione dell'account dell'avvocato Ivano Chiesa, Mediaset fa sapere che "contrariamente a quanto si sta insinuando in questi minuti" l'azienda è estranea all'oscuramento social del legale di Corona.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, accusandola di tentata estorsione.

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni.

