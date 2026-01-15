La Chiesa tedesca è pronta a dare pieni poteri ai laici Che farà Papa Leone?

La Chiesa tedesca si prepara a concedere maggiori responsabilità ai laici, segnando un cambiamento importante nel suo assetto. Papa Leone XIV dovrà valutare come rispondere a questa evoluzione, nel rispetto della dottrina e dell’unità ecclesiale. Roma monitora attentamente gli sviluppi, in un momento di riflessione sulle modalità di integrazione dei laici nelle strutture ecclesiali e sulla direzione futura della Chiesa in Germania.

Roma. Uno dei punti nell'agenda di Leone XIV per questo 2026 è la situazione della Chiesa tedesca, alle prese con la messa in pratica delle scelte sinodali. Il punto più d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Chiesa tedesca sull’orlo dello scisma dopo la morte di Bergoglio, l’ombra del Conclave divide i cattolici - E poi c’è la Chiesa tedesca, che rappresenta – insieme a quella americana – la più ricca per donazioni e finanziamenti alla Chiesa cattolica ma vive da anni un forte momento di crisi identitaria e ... affaritaliani.it

L’anno precedente i numeri erano stati anche peggiori. Ma forse alla Chiesa tedesca bastano gli (ottimi) incassi delle tasse... facebook

