#NoGreenPass la libertà non si processa PIAZZA LIBERTA’

Sabato 7 febbraio 2026, a Milano migliaia di persone si sono ritrovate in piazza Libertà per protestare contro il Green Pass. La manifestazione, organizzata sotto il grido “La libertà non si processa”, ha visto una presenza variegata di cittadini che vogliono far sentire la propria voce contro le restrizioni imposte dal governo. La piazza si è riempita di bandiere e striscioni, con cori di protesta che hanno attraversato le vie della città. Ugo Rossi, tra gli organizzatori, ha ribadito che questa manifestazione vuole

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 7 febbraio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta OSPITI di Armando Manocchia sono – L'ING. UGO ROSSI Consigliere Comunale di Trieste Gruppo Sovranità per l'Italia – Insieme Liberi – il suo difensore – l'AVV. FILIPPO TEGLIA del Foro di Spoleto Mercoledì 4 febbraio 2026 alle 14.30 presso l'aula 271 del tribunale di Trieste si è svolta l'ultima udienza del processo di primo grado per lo sgombero del porto del 18 ottobre 2021. Sul banco degli imputati c'era Ugo Rossi – Consigliere Comunale di Trieste Gruppo Sovranità per l'Italia – Insieme Liberi – di nuovo a processo per lo sgombero del porto del 18 ottobre 2021. Sgombero No green pass in porto: assolti cinque manifestanti tra cui Ugo Rossi; Sgombero dei No green pass al porto di Trieste: assolti cinque imputati; Assoluzione per il caso del porto, il Coordinamento No Green Pass rilancia la mobilitazione; #NoGreenPass la libertà non si processa PIAZZA LIBERTA' ritorna sabato 7 febbraio 2026. La libertà non è mai un fatto privato, la solidarietà è il suo cuore politicoSulla libertà di Tim Snyder (Rizzoli, pagg. 468, € 22) è un libro ambizioso, in cui l'autore riattiva la riflessione su uno dei concetti fondativi della modernità: la libertà. L'autore è un ... Se la libertà di stampa non è una prioritàC'è qualcosa di profondamente rivelatore nella risposta o, meglio, nella non risposta nell'aula del Senato, della presidente del consiglio Giorgia Meloni sul caso Paragon. Non risponderò alle ... "Assolti tutti", il fronte No Green Pass celebra la vittoria giudiziaria dopo il presidio al porto di Trieste, un esito che rivendica dignità e libertà davanti alla storia.

