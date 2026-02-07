No Tav e Askatasuna antagonisti d’oro Per il caos di Torino spesi 100mila euro

Torino ha speso 100mila euro per controllare i disordini dei gruppi antagonisti. Le proteste sono state alimentate da una rete di militanti, alcuni collegati a movimenti come No Tav e Askatasuna. La scoperta di una telefonata del dicembre 2016, pubblicata dal Foglio, mette in luce i legami tra personaggi con passati oscuri e azioni di caos in città. Uno dei protagonisti, Daniele Pepino, figlio di un ex magistrato, ha un passato inquietante, tra addestramenti in Kurdistan e legami con ambienti considerati per

Una sola matrice lega i fatti di Torino e le devianze criminali dei No Tav e di Askatasuna, ma prima di riassumere fatti e date (e dati, alcuni inediti) va ricordato che a renderli inquietanti c’è una telefonata del 16 dicembre 2016 (pubblicata da Hermes Antonucci sul Foglio) intercorsa tra i militanti No Tav Gabriela Avossa e Daniele Pepino, quest’ultimo figlio dell’ex magistrato cofondatore di Magistratura democratica Livio Pepino, nonché personaggio, il figlio, che nel 2012 andò in Kurdistan per addestrarsi con le milizie curde già considerate terroristiche in Usa, Regno Unito e Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su NoTav Askatasuna

Nel pomeriggio di oggi, Torino è stata teatro di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante una protesta degli antagonisti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Questa mattina a Torino una troupe della Rai è stata aggredita da alcuni antagonisti durante il corteo per chiedere l’apertura del centro sociale Askatasuna.

Ultime notizie su NoTav Askatasuna

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Dalla Tav all'assalto a ''La Stampa'': tutte le indagini su Askatasuna tra condanne e assoluzioni; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori.

