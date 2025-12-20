Antagonisti di Askatasuna violenze a Torino | scontri e agenti feriti

Nel pomeriggio di oggi, Torino è stata teatro di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante una protesta degli antagonisti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La giornata ha visto momenti di tensione e alcune forze dell'ordine sono rimaste ferite. La situazione continua ad essere monitorata dalle autorità, mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto.

Pomeriggio di violenze annunciate a Torino per la manifestazione di protesta degli antagonisti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuma. In oltre diecimila persone si sono riversate nel capoluogo piemontese. Scontri a lunghi momenti di tensione con le forze dell'ordine e, alla fine, un bilancio pesante di 9 agenti feriti (fonte Ansa Video).

