Askatasuna troupe Rai aggredita a Torino da antagonisti

Questa mattina a Torino una troupe della Rai è stata aggredita da alcuni antagonisti durante il corteo per chiedere l’apertura del centro sociale Askatasuna. La scena si è fatta tesa quando i manifestanti hanno circondato i giornalisti, che stavano riprendendo le proteste. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha scatenato molte polemiche. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare gli aggressori.

(Adnkronos) – Aggressione ad una troupe della Rai a Torino, oggi 31 gennaio, durante il corteo sceso in piazza per chiedere l'apertura del centro sociale Askatasuna. "La Rai condanna con la massima fermezza la gravissima aggressione subita oggi a Torino dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo film maker, appartenenti all troupe del programma 'Far West', da parte di gruppi antagonisti, incappucciati, nel corso del corteo per la riapertura di Askatasuna", si legge in una nota della Rai. "I giornalisti sono stati presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta l'attrezzatura di lavoro – si legge ancora – Un’azione violenta e organizzata, messa in atto con l’unico obiettivo di impedire alla Rai di documentare e raccontare quanto stava accadendo".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Askatasuna Truppe

Un episodio di violenza ha coinvolto una troupe Rai a Milano mentre stava svolgendo un servizio giornalistico.

In seguito alla sparatoria avvenuta a Milano, una troupe della Rai è stata aggredita sul luogo dell’evento, e un giornalista è rimasto ferito.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Askatasuna, corteo a Torino dopo lo sgombero

Ultime notizie su Askatasuna Truppe

Argomenti discussi: Coppa Italia Regioni 2026, Pella: Arrivare in tutte Regioni per contrasto inattività fisica; Borgo Mantovano, rapina tra coetanei: denunciati sei minorenni dai Carabinieri; Bigagli (Bms Italia): Con liso-cel pazienti con linfomi vivono di più e meglio; Usa, inizia lo shutdown: niente fondi Ice nel bilancio approvato al Senato.

Askatasuna, troupe Rai aggredita a Torino da antagonistiAggressione alla giornalista Bianca Leonardi e al suo film maker, entrambi lavorano per Far West ... adnkronos.com

Askatasuna aggredisce giornalisti della trasmissione Far West. Rai: Condanna con massima fermezzaDurante il caos di Torino provocato da disordini e violenze dei membri di Askatasuna sono stati aggrediti anche giornalisti Rai del Programma Far West. La Rai condanna con la massima fermezza la grav ... msn.com

La Stampa. . Scene da guerriglia urbana a Torino durante il corteo per Askatasuna. Una parte dei manifestanti, arrivati all’altezza della ex sede del centro sociale in corso Regina Margherita, sono entrati a contatto con la polizia: bombe carta e sassi contro gli - facebook.com facebook

L’Università di Torino come succursale di Askatasuna No, grazie. La nostra solidarietà alla rettrice Prandi per le minacce subite. x.com