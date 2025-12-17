Zelensky | La Russia si sta preparando a un nuovo anno di guerra

Il presidente ucraino Zelensky avverte che la Russia si sta preparando a un nuovo anno di conflitto nel 2026, mentre Putin afferma che gli obiettivi di Mosca saranno certamente raggiunti. La tensione tra le due nazioni resta alta, alimentando un clima di incertezza e preoccupazione per il futuro della regione.

© Iltempo.it - Zelensky: "La Russia si sta preparando a un nuovo anno di guerra" Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la Russia si sta preparando a un nuovo "anno di guerra" in Ucraina nel 2026, dopo che il suo omologo russo Vladimir Putin ha dichiarato che gli obiettivi di Mosca nel Paese saranno "senza dubbio raggiunti". "Oggi abbiamo ricevuto un nuovo segnale da Mosca che ci dice che si stanno preparando a rendere il prossimo anno un nuovo anno di guerra", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano.

Zelensky Russi progettano nuovi attacchi in Donbass, ci stiamo preparando

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: disposti ad abbandonare richiesta adesione Nato - la Repubblica x.com

