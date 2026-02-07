Questa mattina a Nizza Monferrato, un 17enne è stato trovato senza vita in un corso d’acqua. Sul corpo ci sono segni di violenza, e ora gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia successo. La scena ha scioccato i residenti, che si sono radunati sul posto mentre gli investigatori raccolgono indizi.

Un ritrovamento scioccante quello compiuto questa mattina a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove il corpo di una adolescente è stato trovato all’interno di un corso d’acqua. La vittima sarebbe una ragazza di 17 anni, di cui al momento non si hanno ulteriori informazioni. Sembrerebbe, però, che sul corpo siano presenti i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento, come riferito da Ansa. La minore è residente nella zona e il suo ritrovamento è avvenuto grazie ai suoi stessi amici. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, la ragazza avrebbe passato la serata in alcuni locali della città, per poi allontanarsi dal gruppo con cui era uscita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nizza Monferrato, trovata 17enne morta in un corso d’acqua: sul corpo segni di violenza

Approfondimenti su Nizza Monferrato

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel Rio Nizza, a Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nizza Monferrato

Argomenti discussi: Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio; Sophia Loren: Le foto di famiglia? Torno a quando ero una giovane madre. Il mondo di oggi ha bisogno di luce; Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina.

Nizza Monferrato, 17enne trovata morta in un corso d’acqua: si indaga per omicidioUna ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo quanto si apprende, il volto ... lapresse.it

Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... corriereadriatico.it

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook