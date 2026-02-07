Asti 17enne trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato | sul corpo segni di violenza

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel Rio Nizza, a Nizza Monferrato. Il corpo presenta segni di violenza, e stanno indagando per capire cosa sia successo. La scoperta è stata fatta questa mattina, e per ora non ci sono ancora certezze sulle cause della morte.

(Adnkronos) – Una ragazza italiana di 17 anni è stata ritrovata morta oggi, sabato 7 febbraio, nel Rio Nizza, un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). Sul corpo della vittima sono stati trovati segni di violenza. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Asti.

