Nizza Monferrato la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d’acqua | si indaga per omicidio

Questa mattina a Nizza Monferrato è stata trovata morta Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni. Il suo corpo era immerso in un corso d’acqua e aveva segni evidenti di trauma cranico e strangolamento. I Carabinieri stanno indagando e hanno già ascoltato un amico della vittima, che potrebbe avere qualche dettaglio utile per chiarire cosa sia successo. La comunità è sotto shock per questa tragedia.

Il corpo della ragazza era parzialmente sommerso nel rio Nizza, non lontano da un distributore di benzina lungo la strada che collega la città all'abitato di Incisa Scapaccino. I segni sul corpo e l'ipotesi di omicidio Secondo le prime ricostruzioni, il cadavere presenterebbe lesioni sul volto e sul corpo compatibili con un trauma cranico e segni di strangolamento. Elementi che hanno spinto la Procura di Alessandria ad aprire un fascicolo per omicidio. Le autorità stanno esaminando con attenzione la scena del ritrovamento e hanno disposto un'autopsia per chiarire la dinamica e le cause della morte.

