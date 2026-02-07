Nizza Monferrato 17enne uccisa e gettata in un corso d' acqua

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La scoperta è avvenuta poco prima dell’una di notte. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo. La comunità è sotto shock.

AGI - Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. È accaduto intorno alla mezzanotte. A scoprire il cadavere, un residente della zona che, affacciato dalla finestra, ha notato il cadavere parzialmente sommerso nel Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo. L’arrivo degli amici e i tentativi di soccorso. Proprio in quell'istante sono arrivati anche gli amici della ragazza con i quali aveva passato la serata. La diciassettenne si era allontanata da loro e, non vedendola tornare, gli amici sono usciti a cercarla. I ragazzi sono scesi nel canale, hanno recuperato il corpo, lo hanno portato a riva, cercando disperatamente di salvare la loro amica, ma non c'è stato più nulla da fare. 🔗 Leggi su Agi.it

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook