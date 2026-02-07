Nizza Monferrato 17enne trovata morta in un corso d' acqua | sul corpo segni di violenza Residenti assediano la casa di un sospettato

La ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato. Il suo corpo presenta segni di violenza. I residenti della zona si sono radunati davanti alla casa di un sospettato, chiedendo giustizia. La giovane aveva trascorso la serata nei locali della città e poi si era allontanata. Ora le autorità indagano per capire cosa sia successo realmente.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Il volto presenterebbe infatti ecchimosi e segni di percosse. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d'acqua è il rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile

