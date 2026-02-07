Trovata morta una 17enne a Nizza Monferrato | indagini in corso
Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo. La giovane era scomparsa da casa qualche ora prima. La comunità è sotto shock.
Una ragazza di 17 anni è stata rinvenuta senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare le indagini per chiarire le cause della morte. I primi riscontri sul corpo. Secondo le prime informazioni, sul corpo della giovane sarebbero stati individuati segni compatibili con un trauma cranico e uno strangolamento, elementi che rendono il quadro particolarmente preoccupante e che lasciano ipotizzare una morte violenta. La serata prima della scomparsa. La ragazza avrebbe trascorso la serata in alcuni locali della città, per poi allontanarsi da sola.
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo
Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook
