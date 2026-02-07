Trovata morta una 17enne a Nizza Monferrato | indagini in corso

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo. La giovane era scomparsa da casa qualche ora prima. La comunità è sotto shock.

Una ragazza di 17 anni è stata rinvenuta senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare le indagini per chiarire le cause della morte. I primi riscontri sul corpo. Secondo le prime informazioni, sul corpo della giovane sarebbero stati individuati segni compatibili con un trauma cranico e uno strangolamento, elementi che rendono il quadro particolarmente preoccupante e che lasciano ipotizzare una morte violenta. La serata prima della scomparsa. La ragazza avrebbe trascorso la serata in alcuni locali della città, per poi allontanarsi da sola.

