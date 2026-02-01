Venezia sorprende Cantù con una prestazione solida si assicura il terzo posto in classifica grazie a un finale deciso

Venezia batte Cantù 86-81 e conquista il terzo posto in classifica. La partita si è rivelata più combattuta del previsto, con Venezia che ha messo in campo una prestazione solida e deciso il finale. I padroni di casa hanno dimostrato tanta grinta e voglia di vincere, sorprendendo gli avversari e il pubblico presente.

Venezia si impone a Cantù con un netto 86-81, portandosi al terzo posto in classifica della Serie A Basket, in una partita che ha sorpreso per la grinta mostrata dai padroni di casa. Il successo, ottenuto in un match equilibrato fino all'ultimo quarto, ha permesso ai veneti di agganciare Milano al terzo posto, avvicinandosi alla zona playoff con un colpo di scena che ha cambiato il corso della stagione. La vittoria non è stata facile: Cantù, in difficoltà in classifica e in lotta per la salvezza, ha resistito fino al finale, annullando un vantaggio di dieci punti che i padroni di casa avevano costruito nel secondo periodo.

