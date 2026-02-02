Viola in vetta dopo la 18ª giornata | due rivali si allontanano il primato si rafforza con una prestazione solida

La Viola di Reggio Calabria si prende la testa della classifica dopo la 18ª giornata di Serie B Interregionale. I calabresi vincono ancora e si allontanano dalle rivali, mantenendo il primo posto con un punto di vantaggio su Ragusa. La squadra ha giocato una partita solida e ora guarda tutti dall’alto.

La Viola Reggio Calabria si impone come leader solitario del Girone F della Serie B Interregionale dopo la 18ª giornata, conquistando il primo posto in classifica con un punto di vantaggio su Ragusa, che però non può più raggiungere i calabresi. La vittoria per 65-58 contro il Barcellona, in un match equilibrato ma dominato dai reggini in chiusura, ha permesso ai biancoverdi di capitalizzare l'errore della capolista, il Ragusa, sconfitto in casa dalla Catanzaro, una delle squadre più in forma del campionato. Il risultato ha spostato l'equilibrio del gruppo di testa, aprendo uno squarcio di tre punti tra il primo posto e le inseguitrici.

