Niente trasporto pubblico gratis per le forze dell' ordine è protesta | Così meno sicurezza

La Regione ha confermato che nel 2026 non ci sarà il trasporto pubblico gratis per le forze dell'ordine. La decisione ha scatenato le proteste di chi chiede maggiore sicurezza. Le forze dell’ordine si sentono penalizzate e preoccupate, perché senza questa misura rischiano di lavorare in condizioni difficili. La questione divide chi chiede risposte chiare e chi invece sostiene che le risorse siano limitate. Per ora, niente cambiamenti in vista.

La Regione non ha rinnovato la convenzione per il 2026. La Uil polizia in una nota: "Non è un privilegio, ma uno strumento concreto di servizio: aumenta il controllo del territorio" La Regione non ha ancora previsto per il 2026 la misura che prevede l'utilizzo gratuito del trasporto pubblico da parte delle forze dell'ordine ed è protesta. "Il mancato rinnovo della convenzione rappresenta una decisione grave e incomprensibile, che rischia di avere ricadute dirette sulla sicurezza del territorio e sulla capacità di presidio e intervento degli operatori impegnati quotidianamente a tutela dei cittadini", si legge in una nota della Uil polizia.

