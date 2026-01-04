Trasporto pubblico gratuito scaduto per militari e forze dell' ordine l' appello | Subito la proroga
Il decreto che garantisce la gratuità del trasporto pubblico per militari e forze dell’ordine è scaduto il 31 dicembre. Il deputato Vincenzo Figuccia sollecita il governo regionale a prorogare questa misura, evidenziando l’importanza di mantenere un servizio essenziale per le forze dell’ordine. La richiesta mira a garantire continuità e sicurezza senza interruzioni per chi svolge funzioni pubbliche.
Il deputato questore dell’Assemblea regionale siciliana Vincenzo Figuccia richiama l’attenzione del governo regionale sulla necessità di procedere alla proroga del decreto che garantisce la gratuità del trasporto pubblico locale per le forze dell’ordine e le forze armate, scaduto il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Trasporto pubblico gratuito per Forze Armate e Polizia: l’USIM scrive alla Regione Calabria
Leggi anche: "Pericoloso per l'ordine pubblico", il Questore chiude l'albergo dove alloggiavano spacciatori e vecchie conoscenze delle forze dell'ordine
Trasporto pubblico gratuito per Forze dell’ordine e militari: Figuccia, deputato Ars, sollecita la proroga del decreto regionale; Sicilia, stop al trasporto gratis per poliziotti e militari: Figuccia chiede di correre ai ripari.
"Trasporto pubblico gratuito per vigili del fuoco in divisa" - La richiesta di gratuità del trasporto pubblico per i vigili del fuoco in Toscana, equiparandoli ad altre forze dell'ordine, solleva questioni di disparità regionali e di diritti. lanazione.it
Anche nel 2026 il trasporto pubblico gratuito per i giovani - "Il diritto alla mobilità dei nostri giovani e il sostegno economico alle famiglie siciliane restano al centro della nostra agenda ... radiortm.it
Faenza: prorogata la gratuità del trasporto pubblico locale per il 2026 - Anche per il 2026 il Comune di Faenza conferma la gratuità del trasporto pubblico locale nell’area urbana. msn.com
Previsti disagi anche in Sicilia per il trasporto pubblico locale. Lo stop sarà da 4 a 24 ore a seconda della proclamazione dei vari sindacati - facebook.com facebook
#Roma senza trasporto pubblico nella notte di #capodanno. Due ore di attesa a Termini tra risse e furti. E guardate cosa accade quando finalmente arriva il bus. Si gestisce così il trasporto di una Capitale durante il Giubileo Ecco cosa non vedrete nei TikTok x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.