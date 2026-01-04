Trasporto pubblico gratuito scaduto per militari e forze dell' ordine l' appello | Subito la proroga

Il decreto che garantisce la gratuità del trasporto pubblico per militari e forze dell’ordine è scaduto il 31 dicembre. Il deputato Vincenzo Figuccia sollecita il governo regionale a prorogare questa misura, evidenziando l’importanza di mantenere un servizio essenziale per le forze dell’ordine. La richiesta mira a garantire continuità e sicurezza senza interruzioni per chi svolge funzioni pubbliche.

