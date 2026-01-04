Trasporto pubblico gratuito scaduto per militari e forze dell' ordine l' appello | Subito la proroga

Il decreto che garantisce la gratuità del trasporto pubblico per militari e forze dell’ordine è scaduto il 31 dicembre. Il deputato Vincenzo Figuccia sollecita il governo regionale a prorogare questa misura, evidenziando l’importanza di mantenere un servizio essenziale per le forze dell’ordine. La richiesta mira a garantire continuità e sicurezza senza interruzioni per chi svolge funzioni pubbliche.

Il deputato questore dell’Assemblea regionale siciliana Vincenzo Figuccia richiama l’attenzione del governo regionale sulla necessità di procedere alla proroga del decreto che garantisce la gratuità del trasporto pubblico locale per le forze dell’ordine e le forze armate, scaduto il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

