Morte del piccolo Leo | l’asilo di Soci resta chiuso inchiesta interna in stallo

Arezzo, 3 dicembre 2025 – A tre settimane dalla morte del piccolo Leo, l’asilo nido di Soci resta chiuso e sotto sequestro. La procura di Arezzo, con la pm Angela Masiello e la procuratrice Gianfederica Dito, continua a lavorare per chiarire la dinamica dell’incidente in cui il bimbo di due anni ha perso la vita dopo che il cappuccio della felpa è rimasto impigliato a un ramoscello. Resta ancora da stabilire se Leo stesse correndo o tentando di arrampicarsi: un punto chiave che potrà essere definito solo con il referto dell’autopsia eseguita dall’équipe del professor Mario Gabbrielli. Inchiesta interna in stallo, le educatrici non si presentano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte del piccolo Leo: l’asilo di Soci resta chiuso, inchiesta interna in stallo

