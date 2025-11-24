I dossier sul tavolo di Fico dopo la vittoria in Campania | il caso Acerra la sede della Regione e i manager della sanità

La remuntada di Edmondo Cirielli era un’invenzione. Ma il difficile per Roberto Fico inizia ora. Portata a casa senza apprensione la vittoria, con un distacco di quasi 20 punti percentuali, il neo presidente della Campania dovrà capire fino a dove poter allargare gli spazi di manovra e alzare il livello di agibilità del suo mandato. Fico lo ha ottenuto alla guida di un campo largo ricco di partiti e di leader coi quali in passato lui e il M5s hanno collezionato scontri e prese di distanze su temi politici e di programma: Vincenzo De Luca, Armando Cesaro, Clemente Mastella, Matteo Renzi. Il matrimonio di interesse celebrato prima della vittoria va ora messo alla prova della convivenza, sui temi sensibili dell’eredità del deluchismo e della continuità-discontinuità col deluchismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

