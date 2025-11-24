I dossier sul tavolo di Fico dopo la vittoria in Campania | il caso Acerra la sede della Regione e i manager della sanità
La remuntada di Edmondo Cirielli era un’invenzione. Ma il difficile per Roberto Fico inizia ora. Portata a casa senza apprensione la vittoria, con un distacco di quasi 20 punti percentuali, il neo presidente della Campania dovrà capire fino a dove poter allargare gli spazi di manovra e alzare il livello di agibilità del suo mandato. Fico lo ha ottenuto alla guida di un campo largo ricco di partiti e di leader coi quali in passato lui e il M5s hanno collezionato scontri e prese di distanze su temi politici e di programma: Vincenzo De Luca, Armando Cesaro, Clemente Mastella, Matteo Renzi. Il matrimonio di interesse celebrato prima della vittoria va ora messo alla prova della convivenza, sui temi sensibili dell’eredità del deluchismo e della continuità-discontinuità col deluchismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sorrisi e abbracci in comitato Fico a Napoli dopo exit poll - Il primo exit poll è stato accolto con un sorriso e uno scambio di abbracci nella sede della Fabbrica Italiana dell'Innovazione a Napoli, dove c'è la base di Roberto Fico per il risultato elettorale. ansa.it scrive
Fico, un tavolo per discutere un programma condiviso - "Nelle prossime ore convocheremo un tavolo per discutere insieme nel dettaglio i temi e gli obiettivi che saranno al centro di un programma condiviso". Come scrive ansa.it
Fico convoca il tavolo di coalizione per il programma. Il Pd: "Continuità" - Un tavolo in tempi strettissimi per cominciare a scrivere il programma condiviso del campo largo. Lo riporta rainews.it