Nella galleria che da quasi cent’anni rifornisce d’acqua l’altopiano di Clusone | Uso turistico? Ipotesi aperta

Nella galleria di Rovetta, che da quasi 100 anni fornisce acqua all’altopiano di Clusone, i lavori sono ancora in corso. Entrare richiede cautela, perché le condizioni non sono sempre facili. La galleria, scavata nel cuore del monte Blum, rimane un punto di riferimento, ma negli ultimi tempi si parla anche di un possibile uso turistico. Per ora, però, niente è deciso. La sicurezza viene prima di tutto.

Rovetta. Varcare l'ingresso della galleria scavata nel cuore del monte Blum richiede attenzione e prudenza. Da Rovetta alla Valzurio sono meno di due chilometri: in circa trenta minuti a piedi si approda dall'altro lato della montagna. Chi entra nel cunicolo affonda però in una ventina di centimetri di acqua, conseguenza di perdite alle condotte che da quasi cent'anni riforniscono di acqua potabile l'altopiano di Clusone e della Presolana. "La galleria è pianeggiante, per attraversarla non serve nemmeno fare fatica – racconta Livio Testa, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rovetta -. Certo, prima di entrare serve indossare gli stivali.

