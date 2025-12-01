Furto da 90 mila euro nella fattoria di lumache che rifornisce i ristoranti gourmet francesi

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto da 90 mila euro in una fattoria di escargot vicino Reims: ladri svuotano magazzini e celle frigorifere alla vigilia delle feste, mettendo in crisi le forniture gourmet. 🔗 Leggi su Fanpage.it

