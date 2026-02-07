La Svizzera ha ordinato agli Stati Uniti droni di ricognizione molto avanzati, per un valore di oltre 17 milioni di dollari. Si tratta degli UAV Black Hornet, tra i più sofisticati al mondo, scelti dalle Forze armate svizzere per rafforzare le capacità di sorveglianza. La decisione sorprende, visto che la Svizzera mantiene da sempre una posizione neutrale, ma in un panorama di crescente militarizzazione, anche la piccola nazione alpina sceglie di aggiornarsi.

Uav Black Hornet, ovvero droni di ricognizione ad alta ingegneria tra i più avanzati al mondo. A ordinarli le Forze armata della da sempre neutrale Svizzera. Nella corsa al riarmo a cui stiamo assistendo negli ultimi anni in Europa e nel mondo, ha quindi un ruolo ben definito anche la Svizzera. Proprio in queste ore Teledyne Flir Defense si è aggiudicata un contratto da 17,5 milioni di dollari da Armasuisse, l'Ufficio federale svizzero per gli acquisti della difesa.

© Notizie.com - Nella corsa al riarmo c’è anche la neutrale Svizzera: ordinati agli Stati Uniti droni avanzati per oltre 17 milioni di dollari

In un contesto di crescenti tensioni internazionali, anche la Svizzera, tradizionalmente neutrale, sta considerando un incremento delle capacità di difesa.

