stati uniti nella morsa del gelo a new york la corsa alle scorte svuota i supermercati

Un’ondata di freddo intenso sta interessando gli Stati Uniti, con New York tra le aree più colpite. Le temperature molto basse hanno portato a un aumento della domanda di scorte alimentari, svuotando i supermercati in alcune zone. Si tratta di uno dei periodi di gelo più severi degli ultimi cinque anni, che richiede attenzione e preparazione per le comunità coinvolte.

Un’ondata di gelo eccezionale sta mettendo in allerta gran parte degli Stati Uniti. Secondo i meteorologi, si tratta del freddo più intenso degli ultimi cinque anni, con New York tra le città maggiormente esposte. L’emergenza climatica ha già avuto effetti concreti sulla vita quotidiana, supermercati presi d’assalto, trasporti in difficoltà e migliaia di voli cancellati. Allerta meteo su oltre venti Stati. Le prime conseguenze del maltempo si sono già fatte sentire nelle regioni centrali e meridionali del Paese. Oklahoma, Kansas, Arkansas e Texas sono stati colpiti da forti perturbazioni accompagnate da precipitazioni e bruschi cali delle temperature. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

