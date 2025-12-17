Allarme sicurezza in Europa | ora anche la neutrale Svizzera pensa al riarmo

In un contesto di crescenti tensioni internazionali, anche la Svizzera, tradizionalmente neutrale, sta considerando un incremento delle capacità di difesa. Questo cambiamento riflette le preoccupazioni crescenti sulla sicurezza in Europa, dove le dinamiche geopolitiche stanno spingendo alcuni Paesi a rivalutare le proprie strategie di difesa e riarmo, anche in territori storicamente dedicati alla neutralità.

Esiste un Paese, nel cuore dell'Europa, che ha fatto della neutralità il fondamento della sua politica estera. Una neutralità armata – e molto bene – ufficialmente iniziata nel 1815 ma che può essere fatta risalire al 1515. Una neutralità possibile anche per la sua particolare posizione geografica, sostanzialmente incuneata tra le Alpi. Stiamo parlando della Svizzera, che nei giorni scorsi, il 12 dicembre, ha preso una decisione che non ha precedenti nella sua storia: Berna ha stabilito di modificare prematuramente la sua politica di sicurezza nazionale. In linea generale, la Svizzera aggiorna la propria strategia ogni 510 anni, e l'ultimo documento redatto risale al 2021 (integrato nel settembre 2022 alla luce della guerra in Ucraina), ma “alla luce del deterioramento della situazione in materia di sicurezza” il Consiglio federale sta riorientando la politica di sicurezza per i prossimi anni, col fine di “affrontare l'accresciuto livello di minaccia rafforzando la resilienza della Svizzera, migliorando le misure di protezione e prevenzione e potenziando le capacità di difesa del Paese”. Ilgiornale.it

