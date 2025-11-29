Bagnoli si accelera su colmata e riqualificazione Manfredi | Pronti per America’s Cup poi mare balneabile

Procedono speditamente i lavori di messa in sicurezza della colmata e di riqualificazione del sito. Lo scrive in una nota diffusa oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che fa il punto sui lavori a Bagnoli. Concluse le demolizioni dell’ex mensa e degli uffici Italsider, edifici abbandonati per decenni e ridotti ormai a ruderi, nei prossimi giorni si procederà con le attività preparatorie per l’abbattimento del vecchio pontile centrale (da non confondere con il pontile Nord, trasformato da tempo in suggestiva passeggiata per i cittadini). Sono 200 gli operai al lavoro nel cantiere, in questa prima fase. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

