Un' ambulanza nel nome di Dino Amadori | Croce Rossa e Forlì Fc insieme nel ricordo del professore

Un'ambulanza dedicata a Dino Amadori rappresenta un gesto di memoria e solidarietà. La Croce Rossa e il Forlì Fc si uniscono per rendere omaggio al professore, ricordando il suo impegno e il suo contributo alla comunità. Sabato 7 febbraio, alle 14, l’unità sarà presentata, simbolo di un’eredità che prosegue nel nome della sicurezza e dell’assistenza nel territorio romagnolo.

Il nome di Dino Amadori continuerà a viaggiare sulle strade della Romagna per portare soccorso. Sabato 7 febbraio, alle 14.30, lo stadio "Morgagni" ospiterà l'inaugurazione ufficiale della nuova ambulanza della Croce Rossa di Forlì intitolata al compianto professore. Un mezzo all'avanguardia per.

