nel mar di groenlandia idrati di gas ultra profondi svelano un ecosistema finora sconosciuto

Nel cuore del Mar di Groenlandia, a oltre 3.600 metri di profondità, una squadra di scienziati ha scoperto un ecosistema sconosciuto. Durante una spedizione internazionale, hanno individuato idrati di gas ultra-profondi che ospitano forme di vita finora mai viste nel fondo oceanico. La scoperta rivela un ambiente estremamente difficile, ma ricco di biodiversità inaspettata.

Negli abissi del Mar di Groenlandia, a una profondità che supera i 3.600 metri, una spedizione scientifica internazionale ha portato alla luce uno degli ambienti più estremi mai osservati sul fondo oceanico. Durante la missione Ocean Census Arctic Deep – EXTREME24, guidata dall’Università Artica della Norvegia, i ricercatori hanno individuato i cosiddetti Freya Hydrate Mounds lungo la dorsale di Molloy: strutture sottomarine caratterizzate dalla presenza di idrati di gas, metano e petrolio greggio che filtrano dal sottosuolo. La scoperta stabilisce un nuovo record di profondità per le infiltrazioni fredde di idrato di gas e amplia di circa 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il 3 gennaio 2026, alle prime ore del mattino, l'operazione militare degli Stati Uniti si è estesa dal Venezuela alla Groenlandia, rivelando le ambizioni geopolitiche di Washington.

