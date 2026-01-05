Dal Venezuela alla Groenlandia | le mire di Trump svelano l’irrilevanza politica dell’Ue

Il 3 gennaio 2026, alle prime ore del mattino, l’operazione militare degli Stati Uniti si è estesa dal Venezuela alla Groenlandia, rivelando le ambizioni geopolitiche di Washington. Mentre Bruxelles sembrava distante da questi eventi, l’azione ha messo in evidenza la limitata influenza dell’Unione Europea nel contesto internazionale. Questa vicenda solleva riflessioni sulla reale rilevanza politica dell’UE e sul suo ruolo nel panorama globale.

Alle due del mattino del 3 gennaio 2026, mentre Bruxelles dormiva il sonno dei giusti (o forse solo degli inconsapevoli) a tremila chilometri di distanza il cielo di Caracas si illuminava per l'effetto combinato di 150 velivoli dell'aeronautica statunitense. L'obiettivo era prelevare un capo di stato, Nicolás Maduro, caricarlo su un volo diretto a New York e processarlo per narcotraffico come un criminale comune. Di fronte a quello che storici e giuristi faticheranno a non definire un atto di guerra unilaterale contro uno stato sovrano, l'Europa si è svegliata e ha guardato l'orologio, incerta se fosse l'ora di indignarsi o quella di tacere.

