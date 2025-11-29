Sale la temperatura nel mar Ligure l’Enea | Rischio per l’ecosistema

I risultati presentati ieri alla Spezia: “Minaccia per gli organismi fondamentali per la biodiversità”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sale la temperatura nel mar Ligure, l’Enea: “Rischio per l’ecosistema”

Sale la temperatura nel mar Ligure, l’Enea: “Rischio per l’ecosistema” - Tiziana Ciuffardi, del laboratorio Enea di biodiversità, parla espressamente di “minaccia per gli organismi sensibili alla temperatura, fondamentali per la biodiversità”. Come scrive ilsecoloxix.it

Ondate di calore nel Mar Ligure, a rischio gli ecosistemi - ENEA, il progetto Smart Bay Santa Teresa potenziato con nuovi osservatori sottomarini La temperatura nel Mar Mediterraneo sta salendo. Lo riporta ambienteambienti.com

Enea, Mar Ligure in rapido riscaldamento: confermati gli effetti del cambiamento climatico - Il Mar Ligure Orientale ha fatto registrare tra il 2021 e il 2024 un aumento sia della temperatura (+0,045 °C all’anno) che della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore, con p ... Segnala finanza.repubblica.it