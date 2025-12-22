Nasce il Museo Egizio di Benevento | entro fine 2026 l’apertura della prima sezione

È stato presentato ufficialmente il progetto del nuovo Museo Egizio di Benevento, che sarà inaugurato entro la fine del 2026. Situato presso il Museo del Sannio, il nuovo spazio ospiterà una sezione dedicata alla collezione archeologica e alle opere provenienti dal tempio egizio, segnando un importante passo avanti per la valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Un nuovo, ambizioso capitolo si apre per la storia culturale della città. Questo pomeriggio, nella Sala 'Gianni Vergineo' del Museo del Sannio, è stato presentato ufficialmente il progetto del nuovo Museo Egizio di Benevento, insieme all'apertura del cantiere di restauro visitabile dedicato alla collezione archeologica e alle opere del tempio egizio. L'iniziativa è frutto di una forte sinergia istituzionale che vede insieme il Ministero della Cultura, la Regione Campania, Sannio Europa e la Provincia e il Comune di Benevento. Alla presentazione sono intervenuti Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa, il sindaco Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi, Rosanna Romano per la Regione Campania e Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura.

