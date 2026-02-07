Nasce ’MuoviSanMauro aps’ per promuovere salute e socialità

A San Mauro Pascoli nasce ufficialmente ‘MuoviSanMauro Aps’. Dopo tre anni di camminate, incontri e km fatti in compagnia, il gruppo si trasforma in associazione di promozione sociale. Ora può organizzare eventi, coinvolgere più persone e promuovere salute e socialità in modo più strutturato. Un passo avanti per chi ha sempre preferito camminare insieme.

È nato 'MuoviSanMauro Aps'. Dopo tre anni di camminate, amicizie e chilometri percorsi insieme, il gruppo di cammino di San Mauro Pascoli compie un passo importante e si costituisce in associazione di promozione sociale. I dodici fondatori sono: Claudia Corbelli, Loredana Zannoni, Paola Pari, Valentino Nini, Nadia Cecchini, Virna Soldati, Laura Perini, Roberto Reali, Tommaso Camisa, Matteo Mazzini, Battista Sarti e Adele Fantini. Si sono riuniti per dare forma giuridica a un'esperienza che dal 2023 ha coinvolto decine di cittadini, promuovendo il benessere fisico e la socialità attraverso il cammino.

